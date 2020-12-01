Локдаун в Україні: Криклій не виключив обмеження в роботі громадського транспорту

Обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салонах громадського транспорту

У Мінінфраструктури не планують повністю зупиняти транспорт, але певні обмеження у його роботі допускають

В Україні в зв'язку з можливим введенням локдауну можуть встановити обмеження в роботі громадського транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

При цьому, як зазначив Криклій, повної зупинки громадського транспорту всередині країни не повинно бути, обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салоні.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт - його робота зупинятися не буде", - заявив Криклій.

Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.