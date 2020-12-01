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    Локдаун в Україні: Криклій не виключив обмеження в роботі громадського транспорту

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    Обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салонах громадського транспорту - Локдаун в Україні: Криклій не виключив обмеження в роботі громадського транспорту
    Обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салонах громадського транспорту
    Фото: Київпастранс/Facebook

    У Мінінфраструктури не планують повністю зупиняти транспорт, але певні обмеження у його роботі допускають

    В Україні в зв'язку з можливим введенням локдауну можуть встановити обмеження в роботі громадського транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    При цьому, як зазначив Криклій, повної зупинки громадського транспорту всередині країни не повинно бути, обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салоні.

    "Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт - його робота зупинятися не буде", -  заявив Криклій.

    Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    Читайте також: Україна не зможе уникнути локдауну, він буде стовідсотково – Данілов
    Теги: Міністерство інфраструктури карантин Владислав Криклій коронавірус
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