У Зеленського не визначилися з датою введення локдауну

Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, - наголосила прессекретарка президента

Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки, написала Мендель

Можливість локдауну зберігається за умови значного зростання кількості хворих. Про це написала прессекретарка президента Юлія Мендель в Instagram.

За словами Мендель, урядовці й представники місцевої влади погоджуються з тим, що карантинні обмеження потрібно посилювати з огляду на епідеміологічну ситуацію.

«Однак поки точної дати нема. Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!», ─ йдеться у повідомленні Мендель.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 листопада, Зеленський терміново зібрав нараду щодо локдауну.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також сьогодні стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. За позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.



