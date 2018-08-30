МОЗ у новому епідсезоні прогнозує три штами вірусу грипу в Україні



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Щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань

Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року

Під час нового епідемічного сезону в Україні очікуються три штами вірусу грипу: «Мічиган», «Сінгапур» і «Колорадо».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року. Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусами, які будуть циркулювати в Україні, є: вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) і вірус, подібний B/Colorado/ 06/2017», - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що вже перереєстровані вакцини відповідного складу проти грипу.

«Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебуває на розгляді в Державному експертному центрі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен зможе придбати вакцину в аптеці за свій рахунок і зробити відповідне щеплення.Вакцини будуть доступні в аптеках протягом місяця.

Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. Водночас, вакцинація проти грипу залишається дуже низькою.

Раніше вчені заявили, що новий вірус грипу може стати найбільш смертоносним.