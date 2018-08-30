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    МОЗ у новому епідсезоні прогнозує три штами вірусу грипу в Україні

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    Щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань - МОЗ у новому епідсезоні прогнозує три штами вірусу грипу в Україні
    Щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань

    Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року

    Під час нового епідемічного сезону в Україні очікуються три штами вірусу грипу: «Мічиган», «Сінгапур» і «Колорадо». 

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

    «Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року. Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусами, які будуть циркулювати в Україні, є: вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) і вірус, подібний B/Colorado/ 06/2017», - йдеться в повідомленні.

    У МОЗ також зазначили, що вже перереєстровані вакцини відповідного складу проти грипу.

    «Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебуває на розгляді в Державному експертному центрі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що кожен зможе придбати вакцину в аптеці за свій рахунок і зробити відповідне щеплення.Вакцини будуть доступні в аптеках протягом місяця.

    Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. Водночас, вакцинація проти грипу залишається дуже низькою.

    Раніше вчені заявили, що новий вірус грипу може стати найбільш смертоносним.

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