Вчені заявили, що новий вірус грипу може стати найбільш смертоносним



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Перші спалахи захворювання цим вірусом вже відбулися у Німеччині і Венесуелі

За даними вченим з Університету Джона Хопкінса (США), новий вірус грипу може спровокувати розвиток епідемії світового масштабу, чреватої смертністю мільярда людей.

Перші спалахи захворювання цим вірусом вже відбулися у Німеччині і Венесуелі, інформує ukrhealth з посиланням на Science Alert.

Новою загрозою всьому людству може стати вірус грипу CladeX, стверджують вчені. В даний час, повідомили вони, число тих, що заразилися цим вірусом становить 400 чоловік, а число померлих від наслідків такого зараження – 50 осіб.

«Вірус відноситься до сімейства «респіраторних», хворі скаржаться на кашель і головний біль. Початкові прояви схожі на застуду або звичайний кір», – пояснили дослідники.

Захворювання новим грипом пов’язане з високим рівнем смертності: між зараженням і летальним результатом проходить всього кілька тижнів. Найважчі наслідки інфікування ним – це розвиток енцефаліту та кома.

Найсильніше фахівців турбує те, що розробка вакцини від нового грипу може затягнутися, і це дасть вірусу можливість мутувати. У результаті подібної мутації він може почати поширюватися з швидкістю, яка перевищує звичайний грип. Підсумком такого поширення може стати зараження майже 900 млн осіб по всьому світу, застерегли експерти.