Міністр заспокоїв власників тварин: їжу для них можна буде купити під час «локдауну»

Корми для тварин будуть вільно продаватися в супермаркетах

Також можна буде вільно придбати ліки та засоби догляду за рослинами

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок, 5 січня.

За словами очільника МОЗ, в термін з 8 до 25 січня буде дозволено торгувати продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин.

Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень, нагадав Степанов.

За словами міністра, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

Разом з тим 5 січня Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня.

Раніше Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.

До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.