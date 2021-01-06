Епідемія Covid-19: за добу в Києві понад 900 нових хворих

Серед регіонів України в Києві найбільша кількість виявлених нових випадків Covid-19

За минулу добу, 5 січня, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 85 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 січня було 846 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 115300 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 40921 особа, померли 2003 особи.

У Київській області зафіксовано 61704 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 596 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 266 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 38039 осіб, померли 986 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1090496 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 5 січня зафіксовано 6911 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 5 січня у Києві було підтверджено 114369 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 846 осіб.

У Київській області було 61108 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 266 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.