МОЗ не бачить в Україні хвилі коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні спостерігається зростання кількості випадків, без помітних спадів, - Ляшко

Хвиля коронавірусу – це коли є пікове завантаження (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання, - Ляшко

В Україні поки не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччині. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі «Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин».

За словами Ляшка, хвиля коронавірусу – це коли є пікове завантаження (до 10 тисяч і більше випадків), потім падіння до поодиноких випадків, а потім знову зростання на десятки тисяч в день.

«Наприклад, у Франції, Іспанії, Німеччини чітко простежувалася перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тисяч випадків у добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тисяч нових випадків). В Україні ж є поступове зростання, з якими система охорони здоров'я поки справляється», – стверджує головний санітарний лікар України.

У МОЗ кажуть, що в Україні з самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.