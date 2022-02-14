«Можуть бути негаразди». Данілов назвав ключову загрозу для України

Секретар РНБО каже, що «можуть бути негаразди», але Україна до цього готова

Секретар Ради нацбезпеки наголосив, що ключовою загрозою для України залишається внутрішня дестабілізація

Повномасштабного наступу армії РФ не буде, а до кроків із дестабілізації Україна готова. Про це за підсумками закритого засідання Ради національної безпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи 16 чи 17 числа», – сказав Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки наголосив, що ключовою загрозою як Київ, так і західні партнери вважають внутрішню дестабілізацію України.

«За даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни – це ситуація №1. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни вони (РФ – ред.) не зможуть», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що роздмухування паніки є «дуже небезпечною ситуацією». «Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть, але ми до цього готові», – додав секретар РНБО.

Додамо, що до 19 лютого поліція переходить на посилений режим служби.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.

Читайте також: