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    «Можуть бути негаразди». Данілов назвав ключову загрозу для України

    Секретар РНБО каже, що &laquo;можуть бути негаразди&raquo;, але Україна до цього готова - «Можуть бути негаразди». Данілов назвав ключову загрозу для України
    Секретар РНБО каже, що «можуть бути негаразди», але Україна до цього готова
    фото: Олексій Данилов / Facebook

    Секретар Ради нацбезпеки наголосив, що ключовою загрозою для України залишається внутрішня дестабілізація

    Повномасштабного наступу армії РФ не буде, а до кроків із дестабілізації Україна готова. Про це за підсумками закритого засідання Ради національної безпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи 16 чи 17 числа», – сказав Данілов.

    Секретар Ради нацбезпеки наголосив, що ключовою загрозою як Київ, так і західні партнери вважають внутрішню дестабілізацію України.

    «За даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни – це ситуація №1. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни вони (РФ – ред.) не зможуть», – сказав він.

    Секретар РНБО зазначив, що роздмухування паніки є «дуже небезпечною ситуацією». «Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть, але ми до цього готові», – додав секретар РНБО.

    Додамо, що до 19 лютого поліція переходить на посилений режим служби.

    Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

    «Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

    Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

    Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.

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    Теги: Росія РНБО пропаганда війна інформаційна війна гібридна війна агресія Україна Олексій Данілов
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    «Можуть бути негаразди». Данілов назвав ключову загрозу для України