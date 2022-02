Росія проігнорувала запит України. ОБСЄ збирає засідання

Держави-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проведуть зустріч на вимогу Києва для обговорення військової активності РФ біля кордонів України. Вже відомо, що ця зустріч відбудеться 15 лютого, йдеться у Twitter польського головування в ОБСЄ у 2022 році.

«Україна звернулася до польського головування в ОБСЄ з проханням провести зустріч із Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою активністю. Зустріч буде скликана на вівторок, відповідно до Віденського документа», – йдеться у повідомленні.

Ukraine requested the Polish @OSCE Chairmanship to hold a meeting with Russia and other interested states with regard to unusual military activities.



The meeting will be convened on Tuesday in accordance with Vienna Document.#OSCE2022POL pic.twitter.com/e8Hc6gT99S