Росія проігнорувала запит України. ОБСЄ збирає засідання

Зустріч ОБСЄ відбудеться після того, як Росія проігнорувала запит Києва

Раніше Україна дала Росії 48 годин на відповідь про скупчення військ біля кордонів

Держави-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проведуть зустріч на вимогу Києва для обговорення військової активності РФ біля кордонів України. Вже відомо, що ця зустріч відбудеться 15 лютого, йдеться у Twitter польського головування в ОБСЄ у 2022 році.

«Україна звернулася до польського головування в ОБСЄ з проханням провести зустріч із Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою активністю. Зустріч буде скликана на вівторок, відповідно до Віденського документа», – йдеться у повідомленні.

Ukraine requested the Polish @OSCE Chairmanship to hold a meeting with Russia and other interested states with regard to unusual military activities.



The meeting will be convened on Tuesday in accordance with Vienna Document.#OSCE2022POL pic.twitter.com/e8Hc6gT99S — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 14, 2022

Про проведення зустрічі «ймовірно 15 лютого» раніше заявляли в українському міністерстві закордонних справ.

11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин. Утім, Москва проігнорувала звернення.

13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про скликання засідання з РФ і країнами-учасницями ОБСЄ. За його словами, якщо «Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць».

Підписантами Віденського документа є держави-учасниці ОБСЄ, до якої входять 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки. Документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

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