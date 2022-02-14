  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія проігнорувала запит України. ОБСЄ збирає засідання

    Зустріч ОБСЄ відбудеться після того, як Росія проігнорувала запит Києва - Росія проігнорувала запит України. ОБСЄ збирає засідання
    Зустріч ОБСЄ відбудеться після того, як Росія проігнорувала запит Києва
    Фото: reuters

    Раніше Україна дала Росії 48 годин на відповідь про скупчення військ біля кордонів

    Держави-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проведуть зустріч на вимогу Києва для обговорення військової активності РФ біля кордонів України. Вже відомо, що ця зустріч відбудеться 15 лютого, йдеться у Twitter польського головування в ОБСЄ у 2022 році.

    «Україна звернулася до польського головування в ОБСЄ з проханням провести зустріч із Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою активністю. Зустріч буде скликана на вівторок, відповідно до Віденського документа», – йдеться у повідомленні.

    Про проведення зустрічі «ймовірно 15 лютого» раніше заявляли в українському міністерстві закордонних справ.

    11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин. Утім, Москва проігнорувала звернення.

    13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про скликання засідання з РФ і країнами-учасницями ОБСЄ. За його словами, якщо «Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць».

    Підписантами Віденського документа є держави-учасниці ОБСЄ, до якої входять 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки. Документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

    Читайте також:

    Теги: Росія окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі війна агресія військові Україна нацбезпека кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія проігнорувала запит України. ОБСЄ збирає засідання