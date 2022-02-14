Названо причину, чому повномасштабний наступ РФ на Україну може не відбутися (відео)

Через порівняно теплу зиму рух російської військової техніки територією України може бути суттєво ускладнений

За даними німецьких журналістів, перешкодою для військового вторгнення є погодні умови

Тепла погода, яка встановилася на кордоні України та Росії, не дає замерзнути вологій землі, що робить її важкопрохідною для військової техніки. Це може стати перешкодою для втілення планів російської влади із повномасштабної військової агресії проти України. Про це йдеться у сюжеті американського телеканалу CNN, поширеному Telegram-каналом Insider.ua.

У сюжеті повідомляється, що вторгнення, російських військ до України, яке, нібито, заплановане на 16 лютого, може не відбутися саме через погодні умови. Проте Росія все одно може атакувати Україну, використовуючи далекобійну артилерію, авіацію та ракети, йдеться у сюжеті.

Варто зазначити, що останнім часом у регіоні встановилася тепла погода – впродовж лютого дня на переважній більшості території України нерідко спостерігається плюсова температура.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у ході переговорів з лідерами низки країн Євросоюзу та НАТО у п'ятницю, 11 лютого, заявив їм, що напад РФ на Україну розпочнеться 16 лютого.

Того ж дня агентство Bloomberg із посиланням на розвідку США повідомило, що Росія планує розпочати повномасштабне вторгнення на територію України 15 лютого.

Нагадаємо, що МЗС Росії прокоментував інформацію про можливий напад на Україну.

Також повідомлялося, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

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