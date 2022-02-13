Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого

США вважають, що великі військові дії можуть статися у будь-який день

Представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України 16 лютого. Про це йшлося в його інтерв'ю Fox News Sunday.

«Я не в змозі підтвердити ці повідомлення», – заявив Кірбі, коментуючи заяви про те, що в середу, 16 лютого, очікується початок вторгнення Росії на територію України.

Водночас він додав, що США вважають, що «великі військові дії можуть відбутися в будь-який день».

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден провели телефонну розмову та обговорили ситуацію навколо України.

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