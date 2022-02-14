«Валентинка для армії»: військові запустили флешмоб до Дня закоханих (відео)

Підтримувати захисників і захисниць потрібно кожного дня

Українці щиро висловлюють свою любов до Збройних сил України

«Любіть ЗСУ», − лаконічно написано в повідомленні Міноборони, а також прохання, поширити допис на своїх сторінках у соцмережах.

Таким чином, до Дня всіх закоханих, Міністерство запустило цікавий флешмоб.

Крім малюнку з валентинкою, військові виклали відео, де наша армія виглядає у всій своїй красі та силі. Під динамічну музику йде нарізка з кадрами навчань артилерії, танкістів та піхоти. В коментарях пишуть, що ролик має заспокійливий ефект.

«Гарна «валентинка». З такими Валентинами Україна під надійним захистом. Нехай приходять орки. Будемо їх «любити»!», − написав користувач, Олександр Петриченко.

Нагадаємо, Служба безпеки України просить громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці та заявила, що Україна зіткнулася з потужною хвилею гібридної війни в інформаційному просторі.

Як повідомлялося, Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Тим часом очільник МВС Денис Монастирський заявив: якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний.

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