За втрату «Мрії»? Звільнений керівник держпідприємства «Антонов»

29 березня «Укроборонпром» Бичкова було відсторонено від виконання повноважень

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Про це йдеться у наказі генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєва, пишуть «Схеми» з посиланням на розпорядження, яке має їхня редакція.

«Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства «Антонов», звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України (підстави, передбачені контрактом – ред.)», – йдеться у наказі Юрія Гусєва.

«Укроборонпром» поки не прокоментував звільнення Бичкова.

Як відомо, 29 березня «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причину розпочатого службового рішення тримали в секреті.

Як повідомлялося, у кінці лютого окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія».

Нагадаємо, 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Тим часом пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»

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