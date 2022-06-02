Командир «Мрії» розповів, які літаки знищили рашисти

У найближчі два-три роки кількість робочих літаків у ДП «Антонов», скоріш за все, не збільшиться

Шість літаків Ан знищено, або сильно пошкоджено

Внаслідок бойових дій у Гостомелі майже половина авіапарку держпідприємства «Антонов» була знищена. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов.

«Я не намагаюся вести якесь власне розслідування. У мене душа болить за літаки, знищено майже половину парку нашого підприємства. Цей парк приносив нам основний дохід, у нас працювали 12 тисяч осіб», – сказав він.

Зокрема, за словами Антонова, йдеться про такі літаки: Ан-24, Ан-26, Ан-225 – «Мрія», Ан-22 і Ан-124. Останні два – дуже сильно пошкоджені. Ще Ан-132, але це не комерційний літак.

«Тобто загалом шість літаків знищено, або сильно пошкоджено. Кажуть, можна буде відновити Ан-124, але невідомо, коли. А кожен день простою літака – це втрачена вигода і недоотриманий прибуток, тобто втрата колосальних грошей», – зазначив льотчик.

Дмитро Антонов наголосив, що зараз у працівників підприємства головне завдання – берегти літаки для того, щоби вони якомога довше послужили.

«Тим більше, що у найближчі два-три роки кількість робочих літаків у нас, на мою думку, не збільшиться», – додав він.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Згодом у мережі з’явилося відео із залишками транспортного літака Ан-225 «Мрія», які нині перебувають на аеродромі в Гостомелі. На кадрах видно, як частину літака причепили до техніки та тягнули.

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Як відомо, 29 березня «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причину розпочатого службового рішення тримали в секреті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

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