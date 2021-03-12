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    Мураєв розказав, в якій країні Медведчук ховає свої «фаберже»

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    Ми ж чудово розуміємо, чиїм інструментом є Медведчук в нашій країні,&nbsp;&ndash; Мураєв - Мураєв розказав, в якій країні Медведчук ховає свої «фаберже»
    Ми ж чудово розуміємо, чиїм інструментом є Медведчук в нашій країні, – Мураєв

    Політик не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском, бо «носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко»

    Євгеній Мураєв, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань, не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском.

    «Я не вірю в людську дурість. Якби хтось торгував з непідконтрольними Україні територіями, він би не робив це лінійно – для цього існує низка фірм-прокладок. Тому не вірю, що є прямі договори між ОРДЛО та бенефіціарами, пов’язаними з Медведчуком. Це рішення прийняте «по понятіям». Ми ж чудово розуміємо, чиїм інструментом є Медведчук в нашій країні і де у нього та Оксани Марченко знаходиться бізнес. Відповідно і його «фаберже» знаходяться там», – заявив Мураєв.

    Також він додав, що коли у Служби безпеки України є докази цього, вона має пред’явити звинувачення, отримати рішення суду та проводити подальші арешти активів.

    «Всі офіційні канали спілкування між Україною та Росією були знищені раніше: ми ж не спілкуємось через посольства із дотриманням протоколу. Так, Медведчук провів два обміни, але, думаю, офіційна дипломатія зробила б набагато більше», – сказав Мураєв.

    Як повідомлялося раніше, канали Медведчука та Мураєва злилися в єдиному екстазі.

    Теги: дипломатія санкції депутат бізнес Євген Мураєв фінансування
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