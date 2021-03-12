Ми ж чудово розуміємо, чиїм інструментом є Медведчук в нашій країні, – Мураєв

Політик не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском, бо «носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко»

Євгеній Мураєв, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань, не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском.

«Я не вірю в людську дурість. Якби хтось торгував з непідконтрольними Україні територіями, він би не робив це лінійно – для цього існує низка фірм-прокладок. Тому не вірю, що є прямі договори між ОРДЛО та бенефіціарами, пов’язаними з Медведчуком. Це рішення прийняте «по понятіям». Ми ж чудово розуміємо, чиїм інструментом є Медведчук в нашій країні і де у нього та Оксани Марченко знаходиться бізнес. Відповідно і його «фаберже» знаходяться там», – заявив Мураєв.

Також він додав, що коли у Служби безпеки України є докази цього, вона має пред’явити звинувачення, отримати рішення суду та проводити подальші арешти активів.

«Всі офіційні канали спілкування між Україною та Росією були знищені раніше: ми ж не спілкуємось через посольства із дотриманням протоколу. Так, Медведчук провів два обміни, але, думаю, офіційна дипломатія зробила б набагато більше», – сказав Мураєв.

Як повідомлялося раніше, канали Медведчука та Мураєва злилися в єдиному екстазі.