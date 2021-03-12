Мураєв поцікавився, чому РНБО не зачіпає медіагрупу «Інтер» Льовочкіна і Фірташа

Мураєв про санкції проти Медведчука: Це – тиск не на ОПЗЖ, бо Бойка ніхто не чіпає

Санкції, які РНБО застосувала проти голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, не є політичним тиском на цю партію. Наразі носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко. Про це в інтерв’ю Главкому розповів депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євген Мураєв.

«Є достатньо серйозні звинувачення на адресу Віктора Медведчука, Оксани Марченко, Тараса Козака у фінансуванні тероризму. Але тоді мають бути кримінальні справи, слідчі дії згідно з відповідною статтею Кримінального кодексу. Цього нема. Я не можу назвати це політичним тиском, бо носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко. І ми прекрасно розуміємо, що в коло його інтересів потрапляє медіахолдинг «Інтер», який ніхто не чіпає», – сказав Мураєв.

Він також прокоментував ситуацію щодо заборони телеканалів Медведчука: «Якщо ми дійсно звільняємось від впливу третіх країн, тоді, мабуть, треба бути чесними до кінця: у нас є купа іноземних агентів зі сторони США, транснаціональних корпорацій, які мають ті ж ознаки роботи на інші країни. Але нема роботи ані стосовно холдингу Порошенка, ані щодо «Голосу Америки», ані «НВ». Тому це більше схоже на розправу».

За словами Мураєва, він не може розділити себе на власника медіаресурсу та громадянина. «Коли ухвалюється неправове рішення і йде тиск на альтернативні джерела інформації, я сприймаю це як становлення диктатури. Не важливо – стосується це моїх опонентів чи мене особисто. Це – прецедент, коли якісь люди вночі приймають рішення, не пояснюючи його».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вони – терористичне угруповання, яке свідомо фінансує бойовиків ОРДЛО.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Данілов розповів, що діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а «засобів масового знищення». Секретар РНБО додав, що влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів «112», NewsOne та ZiK.