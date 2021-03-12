Нові санкції РНБО: імітація бурхливої діяльності стала головною ознакою правління Зеленського
Стартувати на Фірташа так і не ризикнули. Коломойського так і не чіпають
З приводу нових санкцій ясно одне.
Вирішили додавлювати Медведчука, бо він всім заважає. Надто ж Льовочкіну, з яким тепер у Зе любов та благодать.
Вирішили підняти ніби й гарну тему з Харківськими угодами, але яка вже нікому особливо не загрожує з актуальних політичних гравців. Ну, хіба Ахметову, який за них голосував))) Побачимо чи вистачить яєчок наїхати на Ріната у Зе з цього приводу.
Стартувати на Фірташа так і не ризикнули.
Коломойського так і не чіпають.
Націоналізація «Мотор-Січі» – це, звичайно, добре. Ось тільки все це відбувається після жорсткого пенделя від Вашингтону. Й ніяк нас не вбереже від багатомільярдного позову Китаю.
Якщо ось цим у Зе сподіваються перебити майбутній медійний ефект від фільму Bellingcat – ну прапор у руки.
Кароч, знову імітація бурхливої діяльності, яка є головною ознакою правління Зеленського.
Джерело: блог Богдана Буткевича