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    Думки вголос

    Нові санкції РНБО: імітація бурхливої діяльності стала головною ознакою правління Зеленського

    Нові санкції РНБО: імітація бурхливої діяльності стала головною ознакою правління Зеленського

    Стартувати на Фірташа так і не ризикнули. Коломойського так і не чіпають

    З приводу нових санкцій ясно одне.

    Вирішили додавлювати Медведчука, бо він всім заважає. Надто ж Льовочкіну, з яким тепер у Зе любов та благодать.

    Вирішили підняти ніби й гарну тему з Харківськими угодами, але яка вже нікому особливо не загрожує з актуальних політичних гравців. Ну, хіба Ахметову, який за них голосував))) Побачимо чи вистачить яєчок наїхати на Ріната у Зе з цього приводу.

    Стартувати на Фірташа так і не ризикнули.

    Коломойського так і не чіпають.

    Націоналізація «Мотор-Січі» – це, звичайно, добре. Ось тільки все це відбувається після жорсткого пенделя від Вашингтону. Й ніяк нас не вбереже від багатомільярдного позову Китаю.

    Якщо ось цим у Зе сподіваються перебити майбутній медійний ефект від фільму Bellingcat – ну прапор у руки.

    Кароч, знову імітація бурхливої діяльності, яка є головною ознакою правління Зеленського.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук Сергій Льовочкін санкції Володимир Зеленський
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