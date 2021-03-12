Нові санкції РНБО: імітація бурхливої діяльності стала головною ознакою правління Зеленського

Стартувати на Фірташа так і не ризикнули. Коломойського так і не чіпають

З приводу нових санкцій ясно одне.

Вирішили додавлювати Медведчука, бо він всім заважає. Надто ж Льовочкіну, з яким тепер у Зе любов та благодать.

Вирішили підняти ніби й гарну тему з Харківськими угодами, але яка вже нікому особливо не загрожує з актуальних політичних гравців. Ну, хіба Ахметову, який за них голосував))) Побачимо чи вистачить яєчок наїхати на Ріната у Зе з цього приводу.

Стартувати на Фірташа так і не ризикнули.

Коломойського так і не чіпають.

Націоналізація «Мотор-Січі» – це, звичайно, добре. Ось тільки все це відбувається після жорсткого пенделя від Вашингтону. Й ніяк нас не вбереже від багатомільярдного позову Китаю.

Якщо ось цим у Зе сподіваються перебити майбутній медійний ефект від фільму Bellingcat – ну прапор у руки.

Кароч, знову імітація бурхливої діяльності, яка є головною ознакою правління Зеленського.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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