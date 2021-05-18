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    Мустафа Найєм повідомив про страшне горе в родині

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    Мустафа Найєм розповів про смерть батька - Мустафа Найєм повідомив про страшне горе в родині
    Мустафа Найєм розповів про смерть батька
    Фото з відкритих джерел

    «Мені шкода, що я не вмів говорити «люблю» найближчій людині», – Найєм

    Колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Найєм повідомив про смерть свого батька. Про це він написав 18 травня на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Вчора ввечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів говорити «люблю» найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало говорили. Йому цей борг я вже не поверну. Буду віддавати сину», – написав Мустафа.

    Фото: Mustafa Nayyem. На світлині батько Мустафи Найєма
    Фото: Mustafa Nayyem. На світлині батько Мустафи Найєма

    Раніше стало відомо, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсеп'ян закрила кримінальне провадження щодо Саїтова Магомеда-Аміна, якого підозрюють у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Справу хочуть закрити через закінчення термінів досудового розслідування.

    Нагадаємо, Мустафу Найєма призначили заступником гендиректора «Укроборонпрому» в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус. Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної Ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції.
    Теги: Мустафа Найєм смерть
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    Мустафа Найєм повідомив про страшне горе в родині