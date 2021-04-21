Побиття Найєма. Щодо одного з нападників закрили кримінальне провадження

Магомед-Амін Саїтов напав на Найєма у 2018 році

Відразу після інциденту Магомед-Амін втік за кордон і переховувався від слідства до вересня 2019 року

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсеп'ян закрила кримінальне провадження щодо Саїтова Магомеда-Аміна, якого підозрюють у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Справу хочуть закрити через закінчення термінів досудового розслідування. Про це повідомив Мустафа Найєм на своїй сторінці в мережі Facebook.

Найєм нагадав, що відразу після інциденту Магомед-Амін втік за кордон і переховувався від слідства до вересня 2019 року. Його дії були кваліфіковані як хуліганство й нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а самого фігуранта оголосили в розшук.

«Умисне затягування процесу з боку захисників Саїтова довгий час не дозволяло направити справу в суд. Ознайомлення з матеріалами в них зайняло близько півроку. А коли обвинувальний акт все-таки був направлений до суду, пані Овсеп'ян порахувала, що терміни досудового розслідування спливли і справа підлягає закриттю», – написав Найєм.

Проте адвокати політика зробили аналогічні розрахунки й «судячи з усього, Овсеп'ян явно підвели знання математики».

«Мої адвокати вже готують апеляцію й таке рішення вони точно скасують, але є важливий момент. Нападники і їх адвокати не хочуть доводити в суді свою невинність. Тому що не зможуть. Вони вибрали тактику затягування процесу, щоби після закінчення п'яти років справа була закрита у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності», – наголосив Найєм.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

Магомед-Амін Саїтов тривалий час переховувався в Азербайджані. Суд в цій країні відпустив його під особисте зобов’язання.