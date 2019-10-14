Милованов заперечив, що перемовини з МВФ зупинились через Коломойського і Приватбанк



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У питанні Приватбанку немає ніяких порушень домовленостей з МВФ, зазначив Милованов

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заперечив інформацію про те, що Україна призупинила перемовини з Міжнародним валютним фондом про новий кредит через суперечку між державою та Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

Про це міністр написав у Facebook.

Нагадаємо, видання Reuters процитувало заступницю голови НБУ Катерину Рожкову. Вона заявила, що обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку.

«Рейтерс процитували Катерину Рожкову: «перемовини з МВФ про новий транш призупинено через питання Приватбанку». Це неправда. Перемовини не призупинено», — зазначив Милованов.

Він додав, що цього тижня разом із міністром фінансів, головою правління Нацбанку зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

«У питанні Приватбанку немає ніяких порушень домовленостей з МВФ. Ідуть суди між державою та колишніми власниками. Держава захищає свою позицію та гроші платників податків. Ніяких рішень чи дій не на користь держави не прийнято», — написав міністр.

Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.