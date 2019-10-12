МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради



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Олександр Дубінський

Представники президента і парламенту у комісії не мають відповідного професійного досвіду - ван Роден

Глава місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рон ван Роден звернув увагу прем’єр-міністра Олексія Гончарука на те, що деякі нові члени конкурсної комісії з відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку не відповідають усім необхідним критеріям, які погоджені з міжнародними партнерами нашої країни і зазначені у постанові Кабінету міністрів.

Відповідний лист ван Родена опублікував на своїй сторінці в Facebook народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, який також є членом цієї комісії за квотою Верховної Ради.

«МВФ не просто нахабно втручається в справи нашої держави, забороняючи їй розслідувати злочини керівників Нацбанку та Фонду гарантування перед народом України. В помсту за створення слідчої Комісії парламенту з метою розслідувати системне знищення українських банків і розграбування їх активів під прикриттям МВФ – керівник Європейської дирекції Фонду ван Роден вимагає від Кабміну та Офісу президента не допустити мене до відбору незалежних директорів держбанків і членів ради НБУ», – зазначив він.

У самому ж листі ван Родена сказано, що представники президента і парламенту у комісії не мають відповідного професійного досвіду, як цього вимагає параграф перший постанови Кабміну.

«Тому ми просимо вашої допомоги в забезпеченні того, щоб усі члени Конкурсної комісії повністю відповідали всім критеріям, які передбачені постановою №2019/8 до того, як комісія відновить свої засідання», – йдеться в листі.

Згідно з параграфом першим постанови уряду №2019/8, член конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку повинен мати повну вищу освіту; бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості.

Серед вимог також:

досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;

досвід роботи у фінансовій сфері не менше трьох років;

повна цивільна дієздатність;

відсутність непогашеної судимості;

відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нагадаємо, розпорядженням №887 від 25 вересня Кабінет міністрів оновив склад конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків. Колишній співробітник телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського Олександр Дубінський увійшов до складу конкурсної комісії як представник Верховної Ради.

Представником президента став перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов, представниками Кабміну – директор департаменту управління держвласністю Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Роман Кропивницький, заступник міністра фінансів Геннадій Пліс, директор юрдепартаменту Мінфіну Олена Скрипкіна.

Як відомо, після проведення реформи корпоративного управління в держбанках в 2018 році їх наглядові ради повинні складатися з дев’яти осіб, шість з яких є незалежними директорами і по одному є представниками за квотою президента, Кабміну і Верховної Ради.

Для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради Кабмін утворює конкурсну комісію, до складу якої входить один представник від президента, три – від Кабміну, один – від профільного комітету парламенту.

Члени наглядових рад повинні також бути узгоджені Нацбанком, який має право вимагати зміни.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, запропонувавши тому продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді два суміжних законопроєкти №2252 та №2253 про внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів щодо скасування військового збору платниками податків.