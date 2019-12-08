Перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році, – Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни - глава Кабміну

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дізнався, що будівля одеського коледжу, де відбулася масштабна пожежа, під час якої загинули (станом на ранок 8 грудня) 10 людей, востаннє перевірялася 5 років тому – у червні 2014 року.

Про це повідомив голова Кабміну у своєму Telegram.

«З’ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому – у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!!», – написав Гончарук.

Також прем’єр повідомив, що за дорученням Президента, до 10 січня Уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури.

«Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни», – підсумував глава Кабміну.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.