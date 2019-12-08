Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників через пожежу в коледжі



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в Одесі Фото Facebook

Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийняв рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС через пожежу, яка трапилася у місцевому коледжі.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Одесі.

«Особисто я прийняв сьогодні рішення, ми провели нараду з усіма колегами, було прийнято рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА. Людина, яка відповідала за навчальну частину в області, вона з певних причин не справилася з цими обов’язками», – зазначив Гончарук.

Буде звільнений керівник департаменту освіти Одеської ОДА, який не зміг організувати фінансування учбового закладу, де була пожежа. Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області – прем'єр-міністр Гончарук. pic.twitter.com/MofsluORgT — Michael Shtekel (@mishajedi) December 8, 2019

За його словами, не були оформлені документи для того, щоб коледж нормально фінансувався на капітальні видатки.

«Так само я звернувся до керівництва ДСНС для того, щоб відсторонити, а потім і звільнити, керівника Одеської ДСНС та відповідно заступника, який відповідав за профілактику. Тому що очевидно, що держава повинна спрямовувати свої ресурси і зусилля на те, щоб таких трагедій не траплялося, а не на те, щоб потім героїчно долати ці жахливі наслідки», – сказав Прем’єр-міністр.

Уряд буде розбиратися, чи дійсно потрібні були потрібні волонтери для оснащення рятувальників - прем'єр-міністр. Голова ДСНС каже, що зараз рятувальники оснащені достатньо, щоб виконувати свої обов'язки. Наступного року бюджет ДСНС збільшать. pic.twitter.com/bpt5Yvtdf5 — Michael Shtekel (@mishajedi) December 8, 2019

Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.