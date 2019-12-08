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    Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників через пожежу в коледжі

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук в Одесі - Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників через пожежу в коледжі
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в Одесі
    Фото Facebook

    Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийняв рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС через пожежу, яка трапилася у місцевому коледжі.

    Про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Одесі.

    «Особисто я прийняв сьогодні рішення, ми провели нараду з усіма колегами, було прийнято рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА. Людина, яка відповідала за навчальну частину в області, вона з певних причин не справилася з цими обов’язками», – зазначив Гончарук.

    За його словами, не були оформлені документи для того, щоб коледж нормально фінансувався на капітальні видатки.

    «Так само я звернувся до керівництва ДСНС для того, щоб відсторонити, а потім і звільнити, керівника Одеської ДСНС та відповідно заступника, який відповідав за профілактику. Тому що очевидно, що держава повинна спрямовувати свої ресурси і зусилля на те, щоб таких трагедій не траплялося, а не на те, щоб потім героїчно долати ці жахливі наслідки», – сказав Прем’єр-міністр.

    Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

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