МВС хоче посилити покарання за блокування доріг



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У Нацполіції пропонують посилити відповідальність за перекриття дорі

В Україні мітинги часто супроводжуються перекриттям доріг

Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція виступають за посилення відповідальності осіб за блокування транспортних комунікацій.

Про це сьогодні на координаційній нараді в Офісі генпрокурора заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція ініціювали внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за блокування транспортних комунікацій», - сказав Клименко.

За його словами, одні з найчисленніших є масові акції, які проводяться з метою привернути уваги керівництва держави до проблем формування територіальних громад.

З початку року таких акцій відбулося кілька сотень, участь в яких взяли понад 11 тисяч громадян, і при цьому невдоволені запропонованими принципами формування ОТГ учасники акції «взяли за звичку» перекривати дороги, заявив Клименко.

«Чи не кожна друга акція проводиться саме у такий спосіб. У порівнянні з минулим роком, кількість масових акцій з перекриттям доріг збільшилася вдвічі. Очевидно, що така форма протесту вкрай негативно впливає на життєдіяльність населення і призводить до значних фінансових втрат», - зазначив голова Національної поліції.

Водночас Клименко не уточнив, на скільки пропонується посилити відповідальність за блокування транспортних комунікацій.

Як повідомлялося, нині у Кримінальному кодексу передбачено, що блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років (стаття 279).