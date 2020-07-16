Два тижні в підвалі в заручниках: у Києві поліція визволила викраденого бізнесмена (фото)



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Викрадачі тримали бізнесмена у підвалі у Голосіївському районі Фото: Нацполіція

У зв'язку з цим викраденням поліція затримала п'ять осіб

2 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що днем раніше в Києві викрали підприємця Сергія Ткаченка. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

15 липня працівниками Головного управління Нацполіції в Києві спільно з підрозділами кримінальної поліції, за підтримки спецпідрозділу КОРД було встановлено місце знаходження викраденого та в результаті введеного в дію плану «Заручник» визволено його.

«Підприємця два тижні тримали в заручниках в підвалі. Наразі трьох зловмисників затримано», - повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

Зараз з потерпілим працюють медики, його життю нічого не загрожує.

Зазначені особи затримані в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчі дії та заходи з встановлення і затримання інших співучасників даного кримінального правопорушення.

Сьогодні на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що підприємця тримали у нелюдських умовах у підвалі у Голосіївському районі. «Він був прикутий наручниками. Максимум, що йому дозволяли - це їсти і пити. І його спочатку катували, вимагаючи великі кошти», - поінформував Клименко.

Клименко підкреслив, що поліція також встановила замовника злочину. Однак інших деталей не давав, передає Укрінформ.

Він зазначив, що раніше у деяких ЗМІ з'явилися інформація про можливу причетність до цього викрадення спецслужб іноземних держав, і правоохоронці перевіряли цю версію, але вона наразі не підтверджується, а в ході слідства будуть перевірятися всі версії.

Сам Ткаченко, який був присутній на брифінгу, показав сліди від кайданок на руках.

Клименко підкреслив, що у зв'язку з цим викраденням поліція затримала 5 осіб, і спрогнозував, що підозра їм буде вручена 16 липня.

Клименко додав, що поліція готова надати Ткаченку охорону.