Зеленський витрачає на кілометр дороги $10 млн. У Порошенка виходило втричі дешевше



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Укравтодор оголосив найбільший тендер за свою історію – 12,58 млрд грн

Йдеться про будівництво 30-кілометрової ділянки автомагістралі Н-31 Дніпро - Решетилівка, повідомляють «Наші гроші».

У тендері створили нову дискримінаційну заточку, пишуть журналісти. Дохід фірми-учасниці 2019 року мав бути не менше третини тендеру, тобто 3,77 млрд грн.

Однак це не єдина надзвичайна обставина в цих торгах.

Сума, виділена на будівництво дороги, вшестеро більша за річний бюджет Міністерства в справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб під час війни з РФ.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до далекобійників казав, що вартість кілометру дороги в Україні становить близько $1 млн. Однак якщо поділити очікувану вартість тендеру на довжину нової дороги, то матимемо 420 млн грн за кілометр, або $16 млн. І це не тільки тому, що дорога ширша і будівництво затратніше, ніж уявляє собі Зеленський.

На Facebook-сторінці Укравтодору користувачі дорікнули дороговизною будівництва. У компанії пояснили, що в ціну входить не тільки сама дорога, а й купа штучних споруд та викуп землі.

У вартість підряду зокрема входять 4 транспортні розв'язки, 17 шляхопроводів, естакада через річку Оріль довжиною 590 м.

Скільки коштувало будівництво аналогічних конструкцій?

Будівництво складної багаторівневої транспортної розв'язки траси Н-31 на ділянці у Полтавській області коштувало 372,49 млн грн, тобто на 4 розв'язки піде до 1,5 млрд грн.

Будівництво шляхопроводу через залізницю на дорозі Н-31 обійшлось у 128,56 млн. Тобто 17 шляхопроводів, невеличкі скотопрогони і водопропускні споруди потягнуть на 2,2 млрд.

Будівництво естакади довжиною 519 м в обхід Полтави разом з 5 км ділянкою дороги замовляли за 1,98 млрд. Естакада у цьому тендері може коштувати близько 1 млрд грн.

Із загальної вартості тендера 12,6 млрд на вищевказані штучні споруди припадає 4,7 млрд.

Решта 7,9 млрд - на будівництво дороги. Тобто 1 км дороги коштуватиме 270 млн грн, або $10 млн. Це неймовірні гроші для дорожнього ринку України.

«Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 млрд грн у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як попередники протендерили аналогічні 12 млрд на будівництво втричі більшої ділянки – 80 км цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.

Так виглядає, що між рядками тендерної документації Укравтодору вгадується будівництво ще одного, малопомітного скотопрогону. На цей раз - для платників податків», - пишуть журналісти.

Джерело: Gazeta.ua