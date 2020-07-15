Протестувальники перекрили трасу Київ – Чоп під Житомиром (фото)



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Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи лише автомобілі екстрених служб Фото: Нацполіція

Поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки автодороги

Сьогодні, 15 липня, на 128 км автодороги Київ - Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району, учасники акції протесту частково обмежили рух транспорту. Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи лише автомобілі екстрених служб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирщини.

На місці події працюють патрульні та представники поліції превенції Головного управління Нацполіції Житомирщини. Правоохоронці забезпечують безпеку учасників дорожнього руху та проводять роз’яснювальну роботу з протестувальниками.

Поліцейські закликали водіїв взяти до уваги інформацію про утруднення руху на вказаній ділянці траси Київ – Чоп при плануванні поїздок.

Наразі поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки автодороги і закликають із розумінням поставитись до тимчасових незручностей у русі транспорту.

За даними місцевих ЗМІ, акцію влаштували учасники АТО, а протест пов'язаний з проблемами в отриманні належних земельних ділянок.