МВС: Під час сутичок під Радою один із журналістів кидався на правоохоронців з ножем

За словами представника МВС, затриманий чоловік – Ігор Рудич – є «псевдожурналістом»

Під час мітингів під стінами українського парламенту один з чоловіків дістав ножа та хотів його застосувати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Він закликав журналістів, які висвітлюють буремні події на вулицях, ніколи не робити так, як один з «порушників і



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Ігор Рудич

За словами представника МВС, затриманий чоловік – Ігор Рудич – є «псевдожурналістом»

Під час мітингів під стінами українського парламенту один з чоловіків дістав ножа та хотів його застосувати.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Він закликав журналістів, які висвітлюють буремні події на вулицях, ніколи не робити так, як один з «порушників і псевдожурналістів».

«Він взяв із собою ніж, дістав його, хотів застосувати, а коли підлеглі Юрія Зозулі (патрульна поліція Києва, - ред.) його законно, але жорстко почали затримувати - скинув і почав волати «У мєня нєт ножа, я журналіст!», - розповів Шевченко.

За його словами, свідком цих подій став і авторитетний журналіст видання Reuters Сергій Каразій. Шевченко пояснив, що правоохоронці намагаються захищати журналістів під час таких динамічних подій, однак, може трапитися всяке, якщо все відбувається дуже швидко.

Сам Рудич пояснює, що намагався показати правоохоронцям свою посвідку журналіста, але йому це нібито не дали зробити.