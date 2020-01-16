МВС презентувало роботу чат-боту «Стоп наркотик»



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Загалом з чат-ботом ознайомилися понад 14 тис. користувачів Telegram

Чат-бот допоміг МВС заблокувати понад 200 «наркокрамниць»

У четвер, 16 січня, в Міністерстві внутрішніх справ відбулась презентація результатів роботи всеукраїнського чат-боту «Стоп наркотик».

Спікери - заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, т.в.о керівника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Сергій Федченко та розробники чат-боту «Стоп наркотик» - декан факультету В’ячеслав Марков, курсанти Денис Дацюк та Владислав Лактіонов.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що завдяки чат-боту для месенджера Telegram «Стоп наркотик» вдалося заблокувати понад 200 наркоадрес.

Згідно з повідомленням, з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тис. користувачів Telegram, з яких 3,6 тис. користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси магазинів, що продають наркотики. За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів.

Як зазначається, наразі за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, зокрема шість «наркокрамниць», що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.