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    МВС презентувало роботу чат-боту «Стоп наркотик»

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    Загалом з чат-ботом ознайомилися понад 14 тис. користувачів Telegram - МВС презентувало роботу чат-боту «Стоп наркотик»
    Загалом з чат-ботом ознайомилися понад 14 тис. користувачів Telegram

    Чат-бот допоміг МВС заблокувати понад 200 «наркокрамниць»

    У четвер, 16 січня, в Міністерстві внутрішніх справ відбулась презентація результатів роботи всеукраїнського чат-боту «Стоп наркотик».

    Спікери - заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, т.в.о керівника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Сергій Федченко та розробники чат-боту «Стоп наркотик» - декан факультету В’ячеслав Марков, курсанти Денис Дацюк та Владислав Лактіонов.

    У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що завдяки чат-боту для месенджера Telegram «Стоп наркотик» вдалося заблокувати понад 200 наркоадрес.

    Згідно з повідомленням, з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тис. користувачів Telegram, з яких 3,6 тис. користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси магазинів, що продають наркотики. За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів.

    Як зазначається, наразі за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, зокрема шість «наркокрамниць», що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

    МВС наркотики Telegram
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