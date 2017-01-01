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    МВС продемонструвало, як працює біометричний контроль на кордоні (відео)

    Біометричний контроль на кордоні України буде діяти для громадян з 71 країни
    У МВС показали, як працює біометричний контроль на кордоні. Відповідний ролик опубліковано на сторінці відомства в Facebook. Раніше повідомлялося, що біометричний контроль на кордоні буде діяти для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців і національної безпеки України. Система запрацює з 1 січня 2018 року. Вона
    • Сьогодні, 15:24
    • Розсилка

    Біометричний контроль на кордоні України буде діяти для громадян з 71 країни

    У МВС показали, як працює біометричний контроль на кордоні. Відповідний ролик опубліковано на сторінці відомства в Facebook.

    Раніше повідомлялося, що біометричний контроль на кордоні буде діяти для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців і національної безпеки України.

    Система запрацює з 1 січня 2018 року. Вона встановлена в 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту і в аеропортах. Система дозволяє не тільки контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу.

    Сьогодні, 27 грудня, в тестовому режимі на кордоні з Росією почав працювати біометричний контроль.

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