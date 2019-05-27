МВС пропонує збільшити штраф за непристебнутий пасок безпеки



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Проектом закону пропонується збільшити штрафи до 510 грн

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій закликав громадян підтримати законопроект про збільшення штрафів за непристебнутий пасок безпеки, щоб його вже 28 травня включили до порядку денного сесії Верховної Ради.

Про це він зазначив у Facebook.

«Друга спроба прийняття життєважливої законодавчої ініціативи. Збільшення відповідальності водіїв - це дієвий механізм, який врятує сотні життів водіїв і пасажирів. Проектом закону пропонується збільшити штрафи за непристебнутий пасок безпеки до 510 грн. Результатом має стати зменшення смертності та травматизму на дорогах. Давайте підтримаємо своєю увагою законопроект 10131, щоб його вже завтра включили до порядку денного сесії ВРУ», - зазначив він.

Раніше група народних депутатів зареєструвала законопроект №10131 «Про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами)».

Законопроектом пропонується внести зміни до частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами з 51 гривні до 510 гривень.