МВС: вибори в Раду пройшли без системних порушень



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Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів

У поліції заспокоїли: на виборах жодна людина не постраждала

В день голосування на виборах в Раду сьогодні, 21 липня, системних порушень зафіксовано не було. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС на сторінці у Facebook.

За його словами, в ході виборів жодна людина не постраждала.

«Жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але, ті правоохоронці, які були залучені до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями. Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів», – зазначив він.

Зазначимо, що за останніми даними ЦВК, явка на виборах в Раду перевищила 50%.

До слова, сьогодні на виборчих дільницях сталося чимало курйозів. Так, виборець у Маріуполі причепив презерватив до бюлетеня.

Раніше повідомлялося, що у Києві на дільниці №800146 (212 округ, Дарниця) виборець порвав бюлетень і кинув на підлогу. На прохання вирівняти бюлетень та кинути в скриньку чоловік заявив: «Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус».

У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома. За цей час вона встигла проголосувати, заснути, а також порвати і спробувати з'їсти бюлетень.

Також сьогодні у Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.