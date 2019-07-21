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    «Я немножко шизик»: у Києві на одній з дільниць виборець порвав, зіжмакав і кинув на підлогу бюлетень

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    Під контролем правоохоронців і членів комісії чоловік таки вкинув бюлетень до скриньки, - спостерігачі - «Я немножко шизик»: у Києві на одній з дільниць виборець порвав, зіжмакав і кинув на підлогу бюлетень
    Під контролем правоохоронців і членів комісії чоловік таки вкинув бюлетень до скриньки, - спостерігачі

    Оскільки бюлетень все ж потрапив до скриньки, то члени комісії можуть його означити як «сторонній предмет» і запакувати окремо - Опора

    У Києві на дільниці №800146 (212 округ, Дарниця) виборець порвав бюлетень і кинув на підлогу. Про це повідомили спостерігачі Опори.

    Спостерігачі зазначили, що потім під контролем правоохоронців і членів комісії чоловік таки вкинув бюлетень до скриньки.

    «Дільниця розташована за адресою вул. Вербицького Архітектора, 14Г. Чоловік порвав і  кинув бюлетень на підлогу. Коли до нього підійшли спостерігачі і правоохоронці, то він підняв шматки і зіжмакав. Намагався віддати залишки правоохоронцям», - розповіли в Опорі.

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    На прохання вирівняти бюлетень та кинути в скриньку чоловік заявив: «Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус».

    В Опорі наголошують, оскільки бюлетень все ж потрапив до скриньки для голосування, то після закриття дільниці члени комісії можуть його означити як «сторонній предмет» і запакувати окремо.

    «Дії виборця щодо пошкодження виборчого бюлетеня за певних обставин можуть бути кваліфіковані за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення України «Дрібне хуліганство», - повідомили спостерігачі.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

    Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

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