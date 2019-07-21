Виборець у Маріуполі причепив презерватив до бюлетеня



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Маріуполець зіпсував бюлетень, прикріпивши до нього презерватив і написавши: «Меншого зла немає»

Чоловік зіпсував лише один бюлетень

На одній із виборчих дільниць у Маріуполі чоловік на знак протесту причепив до бюлетеня презерватив.

Про це повідомляє 0629.

Виборець зіпсував бюлетень, прикріпивши до нього презерватив і написавши: «Меншого зла немає».

Як пояснив виборець, таке рішення було викликано тим, що жоден з кандидатів по одномандатному округу не викликає у нього довіри, тому він висловив свій протест у такій жорсткій формі.

Бюлетень, де потрібно було проголосувати за партію, виборець псувати не став і проголосував.

Раніше повідомлялося, що у Києві на дільниці №800146 (212 округ, Дарниця) виборець порвав бюлетень і кинув на підлогу. На прохання вирівняти бюлетень та кинути в скриньку чоловік заявив: «Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус».

У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома. За цей час вона встигла проголосувати, заснути, а також порвати і спробувати з'їсти бюлетень.

Також сьогодні у Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.