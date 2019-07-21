У Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція почала кримінальне провадження

Подія сталась в Інгульському районі близько 11:20 на одній із виборчих дільниць по вулиці 9-та Поздовжня. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Миколаївській області, повідомляє «Главком».

«55-річний місцевий мешканець, коли кидав свій бюлетень до урни, порушував громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось непристойними діями», - повідомляють правоохоронці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, яка доставила чоловіка до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події та мотивів вчинення хуліганських дій.

За словами очевидців, чоловік перед тим, як кинути свій бюлетень в урну, зняв штани й труси, пише видання «Преступности.нет». Він сказав, що таким чином показує, що він українець.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство», санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Тривають слідчі дії.



