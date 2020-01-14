МЗС Ізраїлю заявило, що засуджує вшанування ідеологів Українського національного руху



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В ізраїльському зовнішньополітичному відомстві заявили, що засуджують вшанування в Україні відповідальних за вбивство євреїв

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало вшанування ідеологів Українського національного руху, назвавши їх відповідальними за вбивство євреїв під час Голокосту. Відповідну заяву ізраїльського зовнішньополітичного відомства оприлюднило у Facebook посольство Ізраїлю в Україні.

«Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху, останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це та на розголос в українській пресі ізраїльське Міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ», - зазначається в заяві.

Нагадаємо, посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький 2 січня зробили спільну заяву, в якій висловили «занепокоєння» тим, що в Україні на регіональному рівні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, потрібно «раз і назавжди засудити».

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада ухвалила постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.

Своєю чергою 9 січня посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики.

Крім того, в МЗС України наголосили, що кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв, додавши, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу - один із пріоритетних напрямків державної політики України.