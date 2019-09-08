МЗС Латвії: Росія з самого початку не мала брати в заручники українців



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Едгар Рінкевічс: дуже добре, що українські політв’язні, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнені

Міністр закордонних справ Латвії привіфтав звільнення бранців Кремля

Добре, що українські політв’язні нарешті звільнені, однак Росія з самого спочатку не мала брати їх в заручники.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс.

«Дуже добре, що українські політв’язні, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнені, їх ніколи не слід було брати в заручники з боку Росії, на жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, проте я вважаю, що в кінцевому підсумку справедливість буде відновлена», - написав міністр.

Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.