МЗС попередило українців, що перебувають в Ірані

Громадяни України, які перебувають в Ірані, в зв'язку з поширенням протестних акцій у цій країні повинні проявляти підвищену пильність і обачність.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС України. «МЗС рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність і обачність, уникати місць масового скупчення людей, мітингів, походів і місць релігійного культу», - сказано у рекомендації. Також в консульській службі зазначили, що слід чітко виконувати всі законні вимоги і



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Масові протести в Ірані

Громадяни України, які перебувають в Ірані, в зв'язку з поширенням протестних акцій у цій країні повинні проявляти підвищену пильність і обачність.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС України.

«МЗС рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність і обачність, уникати місць масового скупчення людей, мітингів, походів і місць релігійного культу», - сказано у рекомендації.

Також в консульській службі зазначили, що слід чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки і місцевої влади, бути готовими до перевірки документів і особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, що засвідчують особу, відстежувати інформацію про заходи безпеки в місцях перебування .

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, українські дипломати рекомендують негайно звертатися в посольство України в Ірані за телефонами +9821 22397195; +989128436681, адреси електронної пошти: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта cons_or@mfa.gov. ua.

За даними МЗС в даний час протестні акції поширилися на іранські міста Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Тебріз, Решт, Ісфахан, Хамадан, Сарі, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз.

Як відомо, протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинули щонайменше 23 людини. Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.





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