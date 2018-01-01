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    Думки вголос

    Протести в Ірані. Що треба знати українцям

    Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%
    Вже тиждень тривають протести в Ірані. 21 людина загинула, 450 заарештовано. Протести розпочалися у 2-му найбільшому місті Мешхед. Каталізатором протестів, які швидко розрослися по країні, називають подорожчання яєць на 50%, потім добавилося все інше. Все інше - це широке коло економічних та політичних питань: ріст цін; велика нерівність у
    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 14:28
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    Протести в Ірані
    Протести в Ірані

    Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%

    Вже тиждень тривають протести в Ірані. 21 людина загинула, 450 заарештовано. Протести розпочалися у 2-му найбільшому місті Мешхед. Каталізатором протестів, які швидко розрослися по країні, називають подорожчання яєць на 50%, потім добавилося все інше.

    Все інше - це широке коло економічних та політичних питань: ріст цін; велика нерівність у доходах; корупція; щедре фінансування релігійних структур, ядерної програми,структур Асада у Сирії, Хезболи в Лівії - але дефіцит коштів на внутрішній розвиток країни. Одним словом - несправедливість.

    Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%. Безробіття складає 12%, але серед молоді біля 25%.

    Середня зарплата в Ірані складає біля 450 дол, що не так вже й мало, бо в Україні 220 дол. Але по-перше, доходи дуже нерівно розподілені. А по-друге, на фоні сусідньої Саудівської Аравії із зарплатою 1700 дол, майже такий же багатий на природні ресурси Іран виглядає програшно.

    Досвід Ірану цікавий тим, що там у 2010 році почали проводити реформу, подібну як у нас: підвищення цін та тарифів з одночасним переходом на адресні субсидії. У 2011 році МВФ навіть визнав такі реформи успішними та рекомендував переносити іранський досвід у інші країни.

    Але, схоже, МВФ дещо поспішив, результат цих реформ був досить спірним.

    Субсидіями в Ірані почали користуватися біля 90% домогосподарств. Оскільки субсидії були монетизовані, це спричинило бурхливий ріст цін та інфляцію: в 2011-2014рр річна інфляція складала 20%-40%.

    У квітні 2012 року в Ірані були призупинені всі субсидії. Відомі актори, спортсмени агітували забезпечених іранців не подаватися на субсидії. Навіть була випущена спеціальна фетва (правовий висновок в ісламі), що Аллах не схвалює наміри забезпечених іранців отримувати субсидії.

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    Але це мало допомогло - на субсидії знову подалося 73 млн громадян із всього населення 77 млн чол.

    За 7 років задуману реформу провести не вдалося, вона продовжена до 2021 року.

    У 2015 році приклад Ірану був привезений в Україну, як приклад реформи субсидій та лібералізації ринків. Але це скоріше хороший кейс для розвитку критичного мислення.

    Сьогоднішній неспокійний Іран - це результат реформ, у яких ціни та тарифи зростали, але і далі процвітає корупція, нерівний та несправедливий розподіл доходів та національних благ, обмежені права людини, туманні перспективи для молоді.

    Хороший досвід, щоб уважно та прискіпливо його вивчити. Тим більше Україні, у якій за даними ООН, 55% громадян живуть за межею бідності та 55% домогосподарств користуються субсидіями. Розумні вчаться на чужих помилках, а дурні - на своїх.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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