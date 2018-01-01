Протести в Ірані. Що треба знати українцям

Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%

Вже тиждень тривають протести в Ірані. 21 людина загинула, 450 заарештовано. Протести розпочалися у 2-му найбільшому місті Мешхед. Каталізатором протестів, які швидко розрослися по країні, називають подорожчання яєць на 50%, потім добавилося все інше. Все інше - це широке коло економічних та політичних питань: ріст цін; велика нерівність у

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести в Ірані

Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%

Вже тиждень тривають протести в Ірані. 21 людина загинула, 450 заарештовано. Протести розпочалися у 2-му найбільшому місті Мешхед. Каталізатором протестів, які швидко розрослися по країні, називають подорожчання яєць на 50%, потім добавилося все інше.

Все інше - це широке коло економічних та політичних питань: ріст цін; велика нерівність у доходах; корупція; щедре фінансування релігійних структур, ядерної програми,структур Асада у Сирії, Хезболи в Лівії - але дефіцит коштів на внутрішній розвиток країни. Одним словом - несправедливість.

Більше 40% іранців живуть за межею бідності, в сільській місцевості доходить до 60%-70%. Безробіття складає 12%, але серед молоді біля 25%.

Середня зарплата в Ірані складає біля 450 дол, що не так вже й мало, бо в Україні 220 дол. Але по-перше, доходи дуже нерівно розподілені. А по-друге, на фоні сусідньої Саудівської Аравії із зарплатою 1700 дол, майже такий же багатий на природні ресурси Іран виглядає програшно.

Досвід Ірану цікавий тим, що там у 2010 році почали проводити реформу, подібну як у нас: підвищення цін та тарифів з одночасним переходом на адресні субсидії. У 2011 році МВФ навіть визнав такі реформи успішними та рекомендував переносити іранський досвід у інші країни.

Але, схоже, МВФ дещо поспішив, результат цих реформ був досить спірним.

Субсидіями в Ірані почали користуватися біля 90% домогосподарств. Оскільки субсидії були монетизовані, це спричинило бурхливий ріст цін та інфляцію: в 2011-2014рр річна інфляція складала 20%-40%.

У квітні 2012 року в Ірані були призупинені всі субсидії. Відомі актори, спортсмени агітували забезпечених іранців не подаватися на субсидії. Навіть була випущена спеціальна фетва (правовий висновок в ісламі), що Аллах не схвалює наміри забезпечених іранців отримувати субсидії.

Але це мало допомогло - на субсидії знову подалося 73 млн громадян із всього населення 77 млн чол.

За 7 років задуману реформу провести не вдалося, вона продовжена до 2021 року.

У 2015 році приклад Ірану був привезений в Україну, як приклад реформи субсидій та лібералізації ринків. Але це скоріше хороший кейс для розвитку критичного мислення.

Сьогоднішній неспокійний Іран - це результат реформ, у яких ціни та тарифи зростали, але і далі процвітає корупція, нерівний та несправедливий розподіл доходів та національних благ, обмежені права людини, туманні перспективи для молоді.

Хороший досвід, щоб уважно та прискіпливо його вивчити. Тим більше Україні, у якій за даними ООН, 55% громадян живуть за межею бідності та 55% домогосподарств користуються субсидіями. Розумні вчаться на чужих помилках, а дурні - на своїх.

Джерело: блог Андрія Геруса

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»