МЗС попереджає українців про погіршення погодних умов в Іспанії



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Станом на 21 січня в результаті сніжної бурі «Глорія» на більш ніж 200 автомобільних дорогах рух ускладнено, при цьому понад 30 доріг перекрито

Міністерство закордонних справ (МЗС) попереджає українців про погіршення погодних умов в Іспанії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Іспанії в результаті надмірних снігових і дощових опадів Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які перебувають в Іспанії, відстежувати повідомлення компетентних органів Іспанії про можливі перекриття автомобільних доріг, неухильно дотримуватися рекомендацій місцевих органів контролю дорожнього руху, а також завчасно перевіряти можливі зміни в розкладі руху повітряного, наземного і водного транспорту», - сказано в повідомленні МЗС.

Генеральна дирекція дорожнього руху МВС Іспанії повідомила, що станом на 21 січня в результаті сніжної бурі «Глорія» на більш ніж 200 автомобільних дорогах рух ускладнено, при цьому понад 30 доріг перекрито.

Державне метеорологічне агентство Іспанії 21 січня на території провінції Теруель оголосило червоний рівень небезпеки (у зв'язку з надмірними опадами).

На сьогодні через погодні умови ускладненою залишається ситуація на дорогах у провінціях Теруель (снігові опади), Альбасете, Мурсія (снігові опади), Барселона, Жирона і Таррагона (штормове попередження), Валенсія, Кастельон і Аліканте (штормове попередження і снігові опади ).

Відповідно до рекомендацій Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії в разі оголошення червоного рівня небезпеки необхідно не їздити на транспорті, що складається з декількох пересувних частин, не залишати транспортні засоби, які не можуть продовжувати рух, без наявності можливості продовжити переміщення в іншому транспорті, їздити виключно на автомобілях, які мають спеціальні шини або ланцюги, на швидкості не більше 30 км/год.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію на автомобільних дорогах Іспанії необхідно невідкладно повідомляти до місцевих компетентних органів за єдиним номером екстреної допомоги 112.

Крім того, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до китайського Уханю через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, 21 січня від негоди, спричиненої циклоном «Глорія», в іспанській Валенсії загинули п'ятеро людей, серед них - 55-річний українець.

Влада кількох провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На сході країни пориви вітру сягали 130 км на годину. Морські хвилі піднялися на висоту до 8 м.

Синоптики попереджають місцевих жителів, що негода триватиме до 23 січня.