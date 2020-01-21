Іспанію накрив шторм Глорія: загинуло щонайменше троє людей



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Синоптики попереджають що негода в Іспанії триватиме до 23 січня

Влада кількох провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації

В Іспанії вирує шторм Глорія, внаслідок чого загинуло троє людей. Про це повідомляє агентство El Pais.

У країні спостерігався сильний снігопад, який знерухомив автостради. Також повідомляється, що в одній лише провінції Аліканте 20 тисяч будинків було знеструмлено.

Наголошується, що влада кількох провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На сході країни пориви вітру сягали 130 км на годину. Морські хвилі піднялися на висоту до 8 м.

Синоптики попереджають місцевих жителів, що негода триватиме до середи, 23 січня.

Раніше повідомлялося, снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд. Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд були заблоковані, дороги перекриті, машини завалені снігом.

Рекордні снігопади зафіксовані також у Гамбо, Трепассі, Парадайз та інших містах острова.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей.