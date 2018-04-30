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    МЗС прозвітувало про повернення українських туристів із Єгипту

    За словами Кирилича, ситуацію контролює міністерство
    Українські туристи, які не могли повернутися з Єгипту, у понеділок, 30 квітня, уже вилетіли додому. Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter. «Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину», - написав Кирилич. За його
    • Сьогодні, 11:00
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    За словами Кирилича, ситуацію контролює міністерство

    Українські туристи, які не могли повернутися з Єгипту, у понеділок, 30 квітня, уже вилетіли додому.

    Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

    «Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину», - написав Кирилич.

    За його словами, ситуація перебуває на контролі МЗС.

    Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

    Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

    Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

    Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.

    МЗС українці Twitter
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