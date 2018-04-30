МЗС прозвітувало про повернення українських туристів із Єгипту

За словами Кирилича, ситуацію контролює міністерство

Українські туристи, які не могли повернутися з Єгипту, у понеділок, 30 квітня, уже вилетіли додому. Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter. «Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину», - написав Кирилич. За його



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За словами Кирилича, ситуацію контролює міністерство

Українські туристи, які не могли повернутися з Єгипту, у понеділок, 30 квітня, уже вилетіли додому.

Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

«Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину», - написав Кирилич.

За його словами, ситуація перебуває на контролі МЗС.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.

Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.