Порошенко доручив МЗС і Мінтрансу допомогти українцям у Єгипті

Президент доручив Мінтрансу зробити всі необхідні кроки для найшвидшого повернення українців з Єгипту

Президент Петро Порошенко доручив МЗС проконтролювати захист прав українських громадян, які очікують на виліт із Єгипту. Про це повідомив у неділю ввечері прес-секретар президента Святослав Цеголко. «Ще в неділю вранці президент доручив МЗС та міністру закордонних справ, який зараз перебуває у Єгипті, проконтролювати



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Президент доручив Мінтрансу зробити всі необхідні кроки для найшвидшого повернення українців з Єгипту

Президент Петро Порошенко доручив МЗС проконтролювати захист прав українських громадян, які очікують на виліт із Єгипту.

Про це повідомив у неділю ввечері прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Ще в неділю вранці президент доручив МЗС та міністру закордонних справ, який зараз перебуває у Єгипті, проконтролювати захист прав українських громадян, які змушені чекати після відпочинку в цій країні, в тому числі сприяти їх безкоштовному розміщенню в готелях», - зазначив він.

Президент також доручив Мінтрансу зробити всі необхідні кроки для найшвидшого повернення українців, зокрема вирівняти графік польотів туроператорів з Єгипту.

Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter написав: «На доручення президента цілодобово працюємо, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті. Сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів».

На доручення Президента цілодобово працюємо, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті. Сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів. Вважаю, що наші туроператори мають на майбутнє зробити висновки з ситуації, що склалася. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 квітня 2018 р.

27 квітня 2018 року з технічних причин з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також через певні причини не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Раніше у посольстві України в Єгипті повідомили, що у суботу ввечері літак з першою частиною українських туристів вилетів з Шарм-ель-Шейха до Львова.

Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва в ніч на 29 квітня.