МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Зімбабве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Зімбабве оголосили надзвичайний стан через холеру

Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися від відвідання Зімбабве у зв'язку з реєстрацією випадків захворювання на холеру.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«У зв'язку з реєстрацією випадків захворювання на холеру в Республіці Зімбабве, у тому числі в столиці країни - м.Хараре, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Зімбабве, утриматися від відвідання столиці країни, до нормалізації епідеміологічної ситуації«, - йдеться у повідомленні.

Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Зімбабве, у МЗС порадили виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали про можливість скористатися розробленим Міністерством закордонних справ додатком «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон задля оперативності в комунікації.

У разі виникнення обставин, що вимагатимуть консульського реагування, у МЗС порекомендували звертатися до Посольства України в Південно-Африканській Республіці за номером телефону екстреної допомоги: (0027) 720281198, на адресу електронної пошти: consul_za@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо: у столиці Зімбабве Хараре 11 вересня оголосили надзвичайний стан після того, як кількість загиблих від спалаху холери зросла до 20 людей, а кількість інфікованих перевищила 2 тисячі осіб.