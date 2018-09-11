В Зімбабве оголосили надзвичайний стан через холеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті спалаху небезпечної хвороби вже померли два десятки людей

У столиці Зімбабве Хараре оголосили надзвичайний стан після того, як кількість загиблих від спалаху холери зросла до 20 людей.

Про це 11 вересня повідомляє Reuters із посиланням на міністра охорони здоров'я країни Обадію Мойо.

«У вівторок новий міністр охорони здоров'я Обадія Мойо заявив, що у столиці Зімбабве Хараре оголошено надзвичайний стан через спалах холери, який забрав життя 20 людей та заразив понад дві тисяч осіб, які пили заражену воду», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, чиновникам десятиліттями не вдається забезпечити райони на окраїнах Хараре питною водою. Через це мешканці змушені пити воду з відкритих свердловин.

Зазначається, що найбільший спалах холери в Зімбабве стався у 2008 році. Тоді загинули понад чотири тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії через невідому інфекцію у водопроводі на пневмонію захворіли півтори сотні місцевих жителів.

Джерело: Укрінформ