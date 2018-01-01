МЗС РФ анонсувало зустріч Лаврова і Клімкіна у Німеччині

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 16-18 лютого

Міністерство закордонних справ Росії анонсувало зустріч керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з главою МЗС України Павлом Клімкіним та главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем.

Про це йдеться на сайті відомства.

Окрім цього, поки не підтверджують проведення зустрічі глав МЗС «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Ця зустріч наразі опрацьовується.

«Наразі ми не можемо підтвердити. Опрацьовується питання проведення зустрічі в «нормандському форматі», – заявила речник МЗС Росії Марія Захарова.

Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко раніше заявила, що міністри закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорять питання повернення представників Росії до складу Спільного центру з координації й контролю режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо: мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 16-18 лютого.