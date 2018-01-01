МЗС РФ анонсувало зустріч Лаврова і Клімкіна у Німеччині
- Сьогодні, 00:29
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Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 16-18 лютого
Міністерство закордонних справ Росії анонсувало зустріч керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з главою МЗС України Павлом Клімкіним та главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем.
Про це йдеться на сайті відомства.
Окрім цього, поки не підтверджують проведення зустрічі глав МЗС «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Ця зустріч наразі опрацьовується.
«Наразі ми не можемо підтвердити. Опрацьовується питання проведення зустрічі в «нормандському форматі», – заявила речник МЗС Росії Марія Захарова.
Нагадаємо: мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 16-18 лютого.