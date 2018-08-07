МЗС: Росія ігнорує запити про стан здоров'я політв’язнів Сенцова і Кольченка



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Олег Сенцов та Олександр Кольченко

МЗС направило російській стороні понад 300 дипломатичних нот із вимогою про звільнення політв'язнів

Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі справи утримуваних у Росії українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка, оскільки російська сторона ігнорує запити щодо стану їх здоров'я.

Про це заявив державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз у Росії утримується 27 громадян України, справи яких перебувають у пріоритетному полі зору Міністерства (закордонних справ. - Ред.) і керівництва держави. Це політично вмотивовані засудження. На особливому контролі у нас дві справи - це справи Олега Сенцова й Олександра Кольченка, оскільки російська сторона продовжує ігнорувати наші запити про надання інформації щодо стану їх здоров'я» - сказав Заяць.

Він поінформував, що завдяки зусиллям української дипломатії з РФ було звільнено дев’ятьох українських політичних в'язнів.

Заяць також повідомив, що МЗС направило російській стороні понад 300 дипломатичних нот із вимогою про звільнення політв'язнів, забезпечення прав засуджених або тих українців, які перебувають під слідством у Росії. Українські консули 240 разів відвідали наших співвітчизників у місцях утримання або виконання покарань.

Раніше повідомлялося, що в Москві 4 серпня відбулась акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Захід був запланований у формі одиночного пікету.

До слова, у Сімферополі біля муралу з Путіним намалювали Сенцова і Кольченка за гратами.