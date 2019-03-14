Швеція вимагає вислати з країни російського дипломата



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Йдеться про співробітника посольства Росії в Стокгольмі, якого вважають пов'язаним зі спецслужбами

МЗС Швеції викликав посла РФ з вимогою, щоб країну добровільно залишив російський дипломат, підозрюваний у зборі розвідданих.

Про це повідомила газета Dagens Nyheter з посиланням на власні джерела.

Факт виклику російського посла підтвердив представник МЗС Швеції Патрік Нільссон.

«Можу підтвердити, що ми викликали посла з-за дій дипломата», − зазначив він.

Відзначається, що два тижні тому 47-річний російський дипломат зустрічався зі шведським інженером-консультантом, який був затриманий за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Раніше повідомлялося, що дипломат залишив Швецію, однак цього не сталося. У зв'язку з цим шведський МЗС зажадав, аби росіянин добровільно виїхав з країни.

Нагадаємо: у грудні минулого року Росія вислала з Москви шведського дипломата. Причиною стала відмова МЗС Швеції у видачі дипломатичних віз двом російським представникам.