МЗС: США готують новий санкційний список російських компаній

За словами глави МЗС України, «американські друзі і партнери дуже серйозно працюють» над санкційний списком

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у січні міністерство фінансів США підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи. Про це повідомляє «Уніан». «Наприкінці січня має бути підготовлений Міністерством фінансів Сполучених Штатів за допомогою усіх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами глави МЗС України, «американські друзі і партнери дуже серйозно працюють» над санкційний списком

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у січні міністерство фінансів США підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

Про це повідомляє «Уніан».

«Наприкінці січня має бути підготовлений Міністерством фінансів Сполучених Штатів за допомогою усіх американських інституцій відповідний список. Цей список сам по собі буде дуже важливим важелем впливу і важелем тиску на Росію», - зазначив главаМЗС.

Він додав, що українська сторона працювала з палатою представників та сенатом США у питанні ухвалення акта щодо протидії російському впливу за допомогою санкцій.

«Я знаю, що наші американські друзі і партнери дуже серйозно працюють над цим списком. І сам факт просування цих санкцій, я вважаю, має служити дуже доброю нагодою для нас - підвищити тиск на Росію. Звичайно, в координації з Європейським Союзом», - сказав міністр.

До слова, представники 16 країн в Парламентській асамблеї Ради Європи підписали декларацію, згідно з якою ПАРЄ поки не готове приймати делегацію Росії.