МЗС стурбоване погіршенням стану здоров’я Чапуха, який голодує в СІЗО окупантів



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«Відмова російської окупаційної адміністрації у наданні Асану Чапуху медичної допомоги є черговим свідченням тортур», - заявили в міністерстві

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку зі значним погіршенням стану здоров’я українця Асана Чапуха, який знаходиться у незаконному ув'язненні за політичними мотивами на тимчасово окупованій території АР Крим та оголосив голодування в знак протесту.

Про це 20 вересня повідомляє прес-служба МЗС.

«Відмова російської окупаційної адміністрації у наданні Асану Чапуху медичної допомоги є черговим свідченням тортур», - заявили в міністерстві.

МЗС висловило категоричний протест проти дій російського окупаційного режиму, який продовжує посилювати репресії та ігнорувати свої зобов'язання як держави-окупанта.

У міністерстві вимагають від кремлівського режиму негайно звільнити Асана Чапуха та інших понад 70 громадян України, що незаконно переслідуються на території Росії та в окупованому нею Криму.

Також в МЗС закликали міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України.

Нагадаємо, 20 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я кримськотатарського активіста Асана Чапуха стрімко погіршується.